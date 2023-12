O padel tem crescido imenso nos últimos anos um pouco por todo o mundo e no Chile não é exceção. Por esta altura, em terras chilenas, joga-se um torneio de exibição com alguns dos melhores jogadores do mundo.

Agustín Tapia, Arturo Coello, Sanyo Gutiérrez e Momo González deram espetáculo e proporcionaram um momento que um adepto certamente nunca mais vai esquecer.

Agustín estava nas bancadas quando teve a sorte de agarrar uma bola em pleno ar. Arturo Coello pareceu ter ficado impressionado com as habilidades do chileno e pediu mesmo ao adepto para o substituir na quadra.

O público foi à loucura e Arturito aproveitou para desfrutar no banco a comer pipocas. Em campo, Agustín brilhou e mostrou que o padel veio mesmo para ficar.