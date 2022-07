Os dois números um do mundo tiveram uma estreia a valer no Greenweez Paris Premier Padel Major!

Ale Galan e Juan Lebrón, ambos espanhóis, derrotaram os compatriotas Rafa Mendez e Salva Oria, por 6-2 e 6-3.

O encontro entre as duas duplas ficou marcado pelo ponto em que Galan esteve a um nível estratosférico. Depois de ter demonstrado bons reflexos para defender o golpe de Rafa Mendez, o n.º 1 do ranking terminou o ponto com uma «raquetada» violenta.

A organização do evento já apelida este como «o ponto do torneio» e o lance mereceu mesmo aprovação de Leandro Paredes, médio do PSG que estava nas bancadas e aplaudiu a jogada.

Apesar do brilhantismo, este lance não supera aquele que o argentino Franco Stupaczuk disputou no Open de Bruxelas do World Padel Tour, em maio, que lhe valeu até um pedido de desculpas por parte do adversário e é já considerado o «ponto do século».