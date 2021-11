A Seleção Nacional de futsal, campeã do Mundo em título, venceu este domingo os Países Baixos, próximo anfitrião do Campeonato da Europa, por 3-0, no primeiro de dois jogos de preparação para a fase final do Europeu realizado em Almere.

Foi o primeiro jogo da equipa comandada por Jorge Braz depois da conquista do título Mundial, portanto, foi a primeira vez que os internacionais portugueses jogaram com uma camisola a ostentar o título europeu, conquistado em 2018, bem como o título mundial, conquistado já este ano. Foi também um jogo especial para Fábio Cecílio que passou a contar com 100 internacionalizações.

Os golos da vitória portuguesa foram marcados por Tiago Brito, aina na primeira parte, e Miguel Ângelo e Mário Freitas, já na segunda.

As duas seleções voltam a medir forças já esta terça-feira, desta vez em Zeist, no centro de estágio da federação holandesa.