A Sérvia bateu esta quinta-feira em Minsk a Bielorrússia, no play-off de acesso ao Campeonato da Europa de futsal, e vai por isso ser um dos adversários de Portugal na fase de grupos da competição.

Depois de 3-1 na primeira mão, disputada em casa, a Sérvia confirmou o favoritismo e triunfou de novo, agora por 3-2 no pavilhão do adversário.

No Europeu, vai integrar o grupo A, juntamente com Portugal, atual campeão europeu e mundial, os Países Baixos, país organizador, e ainda a Ucrânia.

A seleção lusa inicia a defesa do título a 19 de janeiro justamente contra a Sérvia, que foi adversária de Portugal nos oitavos de final do último Mundial, com os portugueses a vencerem por 4-3 após prolongamento.