O regresso de Pany Varela ao futsal português foi envolto em polémica, mas acabou bem ao fim de uma época. O futsalista foi campeão nacional pelo Benfica batendo o Sporting na 'negra', neste domingo, e deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Pai, o teu coração que tanto nos assustou está feliz neste preciso momento, finalmente estás a ver o teu filho jogar e a ganhar no teu Benfica! O Benfica que nos fazia ter a conexão que muitas vezes não conseguíamos ter de outra forma», começou por escrever. Depois, dirigiu-se à mãe.



«Juh, eles nem imaginam como que me custa vê-los ofender-te, pessoas que passaram anos a fazer de conta que gostavam e apoiavam, mas tu ensinaste-me a ser homem em todos os momentos e a seguir em frente sempre independentemente das dificuldades e foi exatamente isso que fiz», continuou. Em seguida, lembrou o filho.



«Chris, desculpa meu pequenino, sei que não faz sentido e que ainda é confuso para ti mas foi por ti também. Lá na frente vais entender e orgulhar-te. És pequenino mas isto ficará por aqui até que tu possas ter a capacidade de perceber que tudo o que o pai faz desde 2018 é por e para ti», disse.

Finalmente, Varela agradeceu aos colegas de equipa e ao staff benfiquista. «Pela forma como me receberam (confesso que tive receio), pela forma que trabalhámos e superámos todos os momentos duros com uma alegria única e contagiante. Foi a escolha certa e seguindo assim seremos felizes mais vezes, tenho a certeza disso. Benfiquistas, quando remamos todos para o mesmo lado fica mais fácil e ficamos sempre mais perto da vitória», sublinhou.

Pany foi formado no Benfica, mas saiu em 2011 após apenas 24 jogos na equipa principal. Esta temporada, aos 37 anos, marcou 15 golos em 42 jogos.