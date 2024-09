Dimitri Pavadé partilhou este sábado uma mensagem nas redes sociais que está a dar que falar. O atleta francês, que ficou em quarto no salto em comprimento, nos Jogos Paralímpicos, assumiu a homossexualidade e desafiou outros atletas a fazerem o mesmo.

«Sim, sou pequeno, mestiço, perneta e, ainda para mais, gay. A pessoa que sou nunca foi uma escolha e a coisa mais importante, para mim, é ver como as pessoas que são importantes para mim me amam pela pessoa que sou», escreveu.

«Se algumas pessoas não te aceitam como tu és, então elas não são dignas do teu AMOR. A vida é muito curta para dar importância a esse tipo de gente.»

O atleta nascido na Ilha da Reunião, e que teve uma perna amputada aos 18 anos na sequência de um acidente de trabalho, lembrou depois que «a deficiência não é para ser escondida ou para ter vergonha, é o mesmo que a orientação sexual».

«Por isso aceita-te como és e lembra-te que não estás sozinho. A vida é extremamente curta e há tantas coisas bonitas à nossa volta, das quais não nos podemos privar», assumiu.



Leia a mensagem na íntegra:

«Na minha vida, por muito banal que ela possa ser, nunca tive um projeto, uma ambição, um objetivo. Deixei apenas levar-me pelo vento e viver o momento presente. Após a minha estreia no desporto, algumas coisas amadureceram em mim, como o sonho de fazer parte da seleção francesa. Hoje posso dizer com muito orgulho que é um sonho conquistado.



Consegui encontrar o meu caminho e dar sentido ao pensamento que concretizo todos os dias: «Ser um ícone para as pessoas com deficiência».



Há outra luta à minha espera agora e eu aguardava impacientemente por este momento. Aqui estou, pronto mais uma vez para enfrentar, superar e seguir em frente, sem levar em conta o que os outros possam dizer ou pensar de mim.



Sim, sou PEQUENO, MESTIÇO, PERNETA, e ainda para mais, GAY!!!!!! A pessoa que sou, tal como outros, nunca foi uma escolha, por isso parem com os vossos discursos lamentáveis ​​e com os vossos julgamentos irracionais porque nunca vão mudar o mundo.

A coisa mais importante, para mim, é ver como as pessoas que são importantes para mim me amam pela pessoa que sou, e não pela imagem que eu poderia ter criado, nesta sociedade excessivamente crítica.

Se algumas pessoas não te aceitam como tu és, então elas não são dignas do teu AMOR. A vida é muito curta para dar importância a esse tipo de gente.



Agora tenho uma segunda luta para travar, com MINHA COMUNIDADE LGBTQIA+. Espero trazer força e coragem também às pessoas que ainda não saíram do armário, ou a esses ATLETAS DE ALTO NÍVEL que não se atrevem a viver aberta e livremente esta liberdade que nos devida por direito.



A deficiência não é para ser escondida ou para ter vergonha, é o mesmo que a orientação sexual. Por isso aceita-te como és e lembra-te que não estás sozinho. A vida é extremamente curta e há tantas coisas bonitas que nos são oferecidas, das quais não nos podemos privar.



Ainda há crianças e adultos que se suicidam ou são mortos hoje em dia. Não te esqueças de que as pessoas ao teu redor poderão um dia ser afetadas. #aproveitar»