Madalena Costa completou, na tarde desta quinta-feira, o bicampeonato mundial de patinagem artística de juniores, na disciplina «Livre».

Em Rimini, em Itália, a patinadora madeirense, de 15 anos, conquistou 154,44 pontos no programa longo, terminando a competição com um total de 247.42 pontos.

Já na terça-feira, este prodígio venceu o programa curto, com 92.28 pontos.

Este é um novo passo numa carreira já dourada. Em 2018, a jovem patinadora conquistou a Taça da Europa. Um ano mais tarde, aos 10 anos, selou o bicampeonato europeu, na categoria de infantis.

Em 2022, Madalena Costa foi ouro no Europeu e conquistou a Taça do Mundo, ambas as provas na categoria de cadetes.

Por fim, há um ano, arrecadou a Taça do Mundo, em juniores, feito que renovou esta quinta-feira.

«Estou muito feliz e sinto-me concretizada, não só pelo título mundial, mas também por mostrar do que sou capaz e pelo que trabalhei nesta época. A medalha reflete o trabalho e no facto de acreditar na equipa técnica. Espero, para o ano, revalidar este título e inspirar a próxima geração. Quero continuar a fazer história», disse Madalena Costa, aos meios da Federação de Patinagem.