A patinadora portuguesa Jéssica Rodrigues garantiu, este fim de semana, o apuramento para os Jogos Olímpicos de inverno em termos de ranking, precisando agora de pelo menos igualar os tempos mínimos fixados para confirmar a vaga. Tem até ao próximo dia 18 de janeiro para o conseguir.

Jéssica Rodrigues conseguiu, na prova da Taça do Mundo norueguesa de Hamar, chegar aos 68 pontos, o que lhe confere o 24.º lugar do ranking, o último de apuramento para os Jogos de Milão-Cortina de 2026.

A patinadora terá agora de conseguir um tempo válido numa das provas que ainda serão disputadas até aos Jogos, sendo que o mesmo pode ser obtido numa das distâncias olímpicas - 500, 1000, 1500, 3000 ou 5000 metros.

Na etapa norueguesa, Jéssica Rodrigues foi 27.ª entre 29 participantes na corrida de 500 metros da divisão B, que concluiu em 40,43 segundos, a 39 centésimos do seu recorde nacional.

Na prova dos 1000 metros, também da divisão B, nos quais partia com o 27.º melhor tempo entre 29 concorrentes, a atleta portuguesa acabou no 24.º lugar, com o tempo de 1.21,21 minutos.

Jéssica Rodrigues vai agora tentar encontrar uma pista rápida, sendo que a prova a disputar nos Estados Unidos, em Salt Lake City, entre 16 e 18 de janeiro do próximo ano, é a principal candidata.

As distâncias dos 500 e 1000 metros são as que estão mais próximas do objetivo da patinadora madeirense, que precisa de fazer 39,50 segundos nos 500 metros (o seu recorde nacional está fixado nos 40,03 segundos) e 1.18,00 minutos nos 1000 metros (o seu recorde nacional é de 1.18,82 minutos).