O quarteto sénior Rolar4SK8 conquistou, esta quinta-feira, a medalha de prata nas provas de show e precisão dos Mundiais de patinagem artística, no último dia da competição, em Pequim, na China.

A equipa portuguesa, composta por Ana Walgode, Albina Kachur, Inês Alves e Pedro Walgode, em representação do clube Rolar Matosinhos, concluiu a prova com 67,18 pontos, atrás dos espanhóis Vórtex (69,44) e à frente dos colombianos Vento (63,30). O quarteto luso repetiu, assim, o feito de 2024.

Os também portugueses Endless Troopers (56,70) foram sétimos classificados, num total de 15 quartetos participantes.

Esta foi a segunda medalha portuguesa nas provas de show e precisão, depois de os Endless Troopers terem conseguido a prata na prova júnior de quarteto.

Antes, Portugal tinha conquistado quatro medalhas na patinagem livre, com Madalena Costa (seniores) e Rita Azinheira (juniores) a sagrarem-se campeãs e Diogo Craveiro (seniores) e João Pedro Cruz (juniores) a conquistarem o bronze, às quais se juntou, em dança, o bronze de Ema Pitoco de Sousa na prova de juniores.