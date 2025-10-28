A atleta portuguesa Ema Pitoco de Sousa alcançou, esta terça-feira, a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de patinagem artística, que decorre em Pequim, na China, no escalão de juniores, na variante de solo dance.

A patinadora, em representação da seleção nacional de dança, obteve o bronze com uma pontuação final de 140.01, no somatório dos dois programas (Style Dance e Freedance).

A neerlandesa Quinty Van Lare foi medalha de ouro (149.54 pontos) e Mariaclaudia Parziale, de Itália, medalha de prata (144.01).

A portuguesa Albina Kachur foi quarta classificada, com 137.78 pontos, numa competição júnior feminina que teve um total de 27 atletas em solo dance.