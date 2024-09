Ema Pitoco de Sousa e Diogo Carvalho sagraram-se, este domingo, campeões do mundo de Pares de Dança, em juniores, nos World Skate Games 2024, que decorrem em Rimini, Itália.

O par da seleção nacional conseguiu o primeiro lugar nas provas de style dance e freedance, tendo terminado com uma pontuação final de 135.12 pontos.

No sábado, Portugal teve outra medalha no mundial, com Diogo Craveiro a ser vice-campeão do mundo em patinagem livre, no escalão de seniores, terminando com uma pontuação de 238.31, no agregado das duas provas (programa longo e curto).

Portugal já tinha tido o título mundial de Madalena Costa, em patinagem livre, no escalão de juniores, na quinta-feira.