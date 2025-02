O desporto português atingiu um novo marco com o inédito título mundial em patinagem de velocidade no gelo, no escalão júnior, alcançado pela madeirense Jéssica Rodrigues, em Collalbo, no norte de Itália.

O feito foi conseguido na disciplina de Mass Start, corrida que teve um «início um bocado confuso, porque o pelotão ficou dividido em dois grupos», na qual Jéssica optou por se «resguardar para o sprint final», decisão que se revelou acertada: «Quando faltava uma volta, saí muito bem para a reta final».

Citada pela assessoria de imprensa da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal), a corredora madeirense, de 18 anos, que representa o CDR Prazeres, confessa que «tinha expetativas altas nesta disciplina», diz sair «deste Mundial com a cabeça mais erguida» e já aponta ao «apuramento para as Taças do Mundo de seniores e a qualificação para os Jogos Olímpicos», na próxima época.

Ao somar 32 pontos, Jéssica Rodrigues fez o que nunca tinha sido feito por uma atleta portuguesa na história dos desportos no gelo, num evento em que Francisca Henriques foi 4.ª classificada e Afonso Silva terminou em 6.º na final masculina, ambos na disciplina de Mass Start.

«Este é um resultado extraordinário para a patinagem de velocidade no gelo, para a Federação de Desportos de Inverno e para Portugal. A Jéssica Rodrigues, e toda a equipa que a acompanha nestes campeonatos do mundo, provou que é possível atingir resultados extraordinários nos desportos de inverno em Portugal», referiu Pedro Flávio, presidente da FDI-Portugal.

Jéssica Rodrigues já tinha obtido o melhor resultado de sempre de um patinador português numa prova da Taça do Mundo de juniores, ao ter terminado no 4.º lugar a corrida Mass Start num evento realizado em Tomaszów Mazowiecki, na Polónia, em dezembro do ano passado.

Em janeiro deste ano, a atleta madeirense conseguiu o primeiro diploma olímpico ganho por um atleta português em Jogos de Inverno, no caso nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, realizados em Gangwon, na Coreia do Sul, ao terminar no 6.º lugar a prova de Mass Start.