Jéssica Rodrigues, portuguesa que se sagrou campeã do mundo júnior de patinagem de velocidade no gelo, assegurou a presença nas etapas da Taça do Mundo de séniores, através das quais pode garantir o apuramento inédito para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.

Durante o primeiro dia da Taça de Portugal de Patinagem de Velocidade no Gelo, que decorre em Inzell, na Alemanha, a atleta lusa terminou a prova de 1.000 metros em 1.19,94 minutos, marca abaixo do mínimo de qualificação exigido de 1.20,00.

Caso se apure para os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina de 2026, em Itália, que se realizam entre 6 e 22 de fevereiro, Jéssica Rodrigues será a segunda representante lusa na patinagem de velocidade olímpica, após Fausto Marreiros ter participado na prova dos 5.000 metros nos Jogos de Nagano de 1998 e ficado na 31.ª posição.