A judoca portuguesa Patrícia Sampaio vai lutar, este sábado, pelo título europeu na categoria -78 kg, depois de ter garantido o apuramento para a final, em Podgorica, Montenegro.

Esta manhã, nas meias-finais da competição, Patrícia Sampaio derrotou a francesa Audrey Tcheuméo, campeã europeia em título, com um 'hansoku make' (uma das penalidades no judo), depois de a gaulesa ver um terceiro castigo a 42 segundos do final.

Sampaio derrotou uma adversária com quem tinha um historial negativo, de quatro derrotas e uma vitória. Na final, defronta a alemã Anna Monta Olek, ou a britânica Emma Reid.

Medalha de bronze olímpica em Paris2024, Patrícia Sampaio tinha antes afastado duas adversárias em menos de um minuto: a finlandesa Emma Krapu em 57 segundos e a russa Slaviana Rylkevich em 13.

Nos Europeus, Portugal já garantira antes uma medalha de prata, por Catarina Costa (-48 kg), a quarta seguida na competição para a judoca. Taís Pina (-70 kg) ainda lutou pelo bronze, terminando em quinto lugar.

A medalha que Patrícia Sampaio já garantiu, seja de ouro ou de prata, é a 44.ª de Portugal nos Europeus. No total, a seleção contabiliza, nos últimos 31 anos (1994/2025), 43 subidas ao pódio, com 11 títulos europeus, dez medalhas de prata e 22 de bronze. Resta saber se vai ser o 12.º título europeu, ou a 11.ª prata.

Jorge Fonseca eliminado nos oitavos de final

Já Jorge Fonseca, oitavo cabeça de série em -100 kg, foi eliminado nos oitavos de final dos Europeus, ao perder com o letão Maksims Duinovs, por ‘yuko’.

Fonseca, o único campeão mundial português - por duas vezes, em 2019 e 2021 - e bronze olímpico em Tóquio, em 2021, tinha superado a estreia, com o russo Niiaz Bilalov (10.º pré-designado), a quem nunca tinha vencido. Ao segundo combate no Moraca Sports Center, Fonseca encontrou Duinovs, de apenas 21 anos e 175.º do mundo, mas acabou surpreendido, nunca conseguindo reverter uma desvantagem pela margem mínima.