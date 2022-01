Após a derrota com os Países Baixos (31-32), o selecionador português de andebol Paulo Jorge Pereira afirmou que o Euro2022 «devia ser anulado» por não ser lógico «jogar nestas condições».

«Não é fácil. O que tentei desde o início, mesmo na meia dúzia de treinos que fizemos ainda em janeiro, foi preparar a competição de forma inclusiva. Tentei que os jogadores mais jovens pudessem ter mais tempo de competição», revelou.

«Mas, chegámos à conclusão de que precisávamos de ter mais jogos para preparar esta transição e encontrar o melhor formato ofensivo e defensivo», disse, apontando ainda a dificuldade de jogar sem um lateral direito canhoto.

Portugal estava obrigado a vencer os neerlandeses por dois golos de forma a avançar à fase seguinte do Europeu e o selecionador luso admite sair de prova com um «sentimento de amargura», pois poderia ter sido feito «um pouco mais».

«Acho que fomos algo indisciplinados no jogo. Tentámos seguir o plano, mas não fomos pacientes. Quisemos chegar, fazer dois passes e finalizar. Em termos defensivos, sabíamos onde estava a nossa debilidade e melhorámos, apesar de a transição defensiva ter sido um problema na segunda parte», reconheceu.

«A forma como preparámos o jogo não foi a melhor. Como treinador, assumo o erro. Provavelmente não seriam aquelas as melhores opções para o jogo. E neste caso, é o treinador que tem de assumir», concluiu.

Em Budapeste, Portugal ficou no último lugar do grupo B, com três derrotas em outros tantos jogos: Islândia (28-24), Hungria (30-31) e Países Baixos (32-31).