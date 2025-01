Declarações de Paulo Jorge Pereira (selecionador de Portugal) no final do encontro Noruega-Portugal (28-31), da terceira jornada do Grupo E da fase preliminar do Mundial, disputado em Oslo:

«Foi fantástico. Se nos dissessem no inicio do campeonato - a jogar na Noruega, contra a Noruega, e contra um Brasil forte - que íamos alcançar o pleno de vitórias, provavelmente duvidaríamos um pouco. O que é facto é que eu tenho um conjunto de atletas com um coração enorme e isso ajuda muito. Uma vez mais, é um orgulho enorme trabalhar com eles. Dentro do que foram as dificuldades, fomos encontrando soluções que foram programadas.»

«Em termos ofensivos, alguns movimentos danificaram o sistema defensivo da Noruega e, depois, na segunda parte, tivemos um Salvador Salvador enorme, também no ataque, juntamente com o Francisco Costa e o João Gomes, três atletas que também ao trabalharem juntos no clube estava previsto poderem jogar nesta competição.»

«Daí, um pouco da razão do João [Gomes] aqui estar. Obviamente, o que estava prevista era o João [Gomes] jogar a lateral direito, mas com a falta de Miguel Martins fomos encontrando soluções e hoje fomos encaixando tudo em função dos meios que temos.»

«Fizemos um jogo quase perfeito. Uma vez mais o [Gustavo] Capdeville a ajudar enormemente. Agora, já subimos à Serra da Estrela, mas falta subir o Everest.»