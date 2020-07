O Sporting contratou o oposto brasileiro Paulo Victor, mais conhecido como PV, para a equipa principal de voleibol masculino.

O jogador de 34 anos, cuja duração do contrato não foi revelada pelo emblema verde e branco, chega dos alemães do Tirol, clube que representou em 2019/2020.

No Sporting, PV reencontra o compatriota Renan da Purificação, com quem já tinha jogado nos brasileiros do SESC-RJ. Sada Cruzeiro e RJX, também no país natal, foram outros clubes que PV representou.