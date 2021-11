O Benfica perdeu pela primeira vez na Liga Europeia de andebol, na receção aos dinamarqueses do GOG, por 25-33. Com este resultado, os encarnados perderam a liderança isolada do Grupo B.

A equipa portuguesa nunca conseguiu contrariar a superioridade do adversário, que apontou três golos de rompante nos primeiros instantes da partida e continuou a aumentar a diferença no resultado. Apenas no primeiro tempo, o ponta sueco Jerry Tollbring já tinha marcado sete dos golos do GOG.

Os encarnados cometiam alguns erros e o guarda-redes Torbjoern Bergerud também foi impedindo qualquer tipo de reação encarnada, ao protagonizar oito defesas nos primeiros 30 minutos. O 10-17 que se verificava ao intervalo espelhava a diferença entre as duas equipas.

No segundo tempo, o Benfica ainda reduziu a diferença de sete golos registada ao intervalo, mas o guardião adversário continuou a evitar que o conjunto português reentrasse na discussão do resultado.

Jerry Tollbring, com 11 golos, foi o melhor marcador da partida que se disputou no Pavilhão N.º 2 do Estádio da Luz. Já do lado dos encarnados, o sérvio Petar Djordjic apontou seis tentos.

O Benfica perdeu, assim, a liderança isolada do Grupo B, e tem agora a companhia de GOG e dos franceses do Nantes, todos a somar seis pontos. Na quinta ronda, os encarnados recebem os finlandeses do Cocks, últimos, com zero.