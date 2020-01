O Sporting anunciou esta sexta-feira que o jogo de futsal com o Belenenses, agendado para este sábado, pelas 16 horas, no Pavilhão João Rocha, vai afinal de contas ter público nas bancadas.

Recorde-se que a formação leonina foi castigada com dois jogos à porta fechada, mas a Federação Portuguesa de Futebol esclareceu que esta punição só se aplicará depois de transitar em julgado: ou seja, depois de se esgotarem todas as hipóteses de recurso da parte do Sporting.

Leia o comunicado:

«O Sporting Clube de Portugal foi notificado, esta manhã, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de que o castigo de dois jogos à porta fechada, aplicado à nossa equipa de futsal, só será executado após trânsito em julgado, permitindo assim que o jogo de amanhã, frente ao CF “Os Belenenses”, no Pavilhão João Rocha, às 16h00, a contar para a 15.ª jornada da Liga Placard, decorra normalmente com público nas bancadas.



Neste sentido, informamos os nossos Sócios e adeptos de que está reaberta a venda de bilhetes para o referido encontro.



O Sporting Clube de Portugal congratula-se com o facto de a FPF ter sido sensível aos argumentos apresentados, permitindo que os nossos Sócios e Adeptos possam apoiar, dentro da normalidade, a melhor equipa da década de futsal. O Sporting CP irá sempre atuar no sentido de defender os interesses do Clube, apelando à verdade dos factos, à justiça e à igualdade de tratamento.»