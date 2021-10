A construção do pavilhão das seleções nacionais de futsal, na Cidade do Futebol, em Oeiras, vai arrancar no início de 2022, anunciou nesta segunda-feira o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

A revelação foi feita na cerimónia de condecoração dos elementos da seleção nacional, por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após a conquista do título Mundial conquistado no domingo.

«Não encontro hora mais adequada ou momento mais certo para poder partilhar, com a autorização do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que arrancaremos no início de 2022 com a fase três da Cidade do Futebol e que ali irá nascer o Pavilhão das Seleções Nacionais de Futsal», anunciou Fernando Gomes.