O português Pedro Pablo Pichardo qualificou-se, esta quarta-feira, para a final do triplo salto dos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio2025, enquanto Tiago Luís Pereira foi eliminado.

No regresso ao local onde se sagrou campeão olímpico em 2021, Pichardo, de 32 anos, assegurou um lugar na final, com um salto de 17,09 metros, um centímetro abaixo da marca direta de qualificação, superada apenas pelo argelino Yasser Mohammed Triki (17,26) e pelo jamaicano Jordan Scott (17,19).

A qualificação do triplo salto ficou marcada pela desistência do espanhol Jordan Dìaz, campeão olímpico e europeu, que se lesionou no primeiro salto.

Também Tiago Luís Pereira tentou apurar-se para final nesta fase, tendo registado três nulos. Pereira chegou com 16,50 como melhor marca do ano, ainda distante dos 17,11 do seu recorde pessoal.

Avançavam para a final, marcada para sexta-feira, às 20h50 locais (12h50 em Portugal Continental), os autores de saltos acima de 17,10 metros, ou então os 12 melhores. No caso, só Triki e Scott fizeram acima de dita marca direta, com a qualificação a fechar nos saltos 16,83 metros, marca conseguida pelo chinês Yaming Zhu.

Portugal já conquistou cinco medalhas mundiais no triplo salto: duas de ouro (uma por Pichardo em Oregon2022 e outra, em Osaka2007, por Nelson Évora), além da prata de Nélson Évora em Berlim2009 e dos bronzes em Pequim2015 e Londres2017.