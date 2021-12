O Fundão, o Futsal Azeméis e o Viseu 2001 triunfaram este sábado na Liga de futsal, com vitórias, respetivamente, ante o Sp. Braga/AAUM, o Portimonense e o Nun’Álvares, na 13.ª jornada.

O encontro entre Fundão e Sp. Braga terminou com um grande susto, no momento em que Mário Freitas fez o 7-5 final para o Fundão, nos segundos finais. O jogador da equipa da casa, Peléh, deixou-se cair na quadra e pareceu sentir-se mal, tendo mesmo sido assistido, com os bombeiros a entrarem no terreno de jogo, numa assistência que durou mais de dez minutos. Nesta altura, está por perceber ainda o evoluir da situação do número 12 do Fundão (na foto).

Esta tarde, houve ainda um empate entre o Quinta dos Lombos e o Candoso.

O Leões de Porto Salvo-Eléctrico foi adiado devido a casos de covid-19 na equipa da casa.

Resultados – 13.ª Jornada:

Sporting-Torreense, 9-2 (24 novembro)

Quinta dos Lombos-Candoso, 3-3

Nun’Álvares-Futsal Azeméis, 2-5

Portimonense-Viseu 2001, 3-7

Fundão-Sp. Braga/AAUM, 7-5-

Leões Porto Salvo-Eléctrico (adiado)

Modicus-Benfica (22 dezembro, 21h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 30 pontos

2.º: Fundão, 25

3.º: Benfica, 24 (menos um jogo)

4.º: Eléctrico, 22 (menos um jogo)

5.º: Quinta dos Lombos, 20

6.º: Futsal Azeméis, 19

7.º: Candoso, 16

8.º: Sp. Braga/AAUM, 13

9.º: Leões Porto Salvo, 11 (menos um jogo)

10.º: Viseu 2001, 10

11.º: Portimonense, 9

12.º: Modicus, 7 (menos um jogo)

13.º: Torreense, 7

14.º: Nun’Álvares, 3