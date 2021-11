O mundo do desporto uniu-se nos últimos dias em apoio à tenista chinesa Peng Shuai, que não voltou a ser vista em público depois de ter acusado um ministro chinês de a ter violado.

Apesar de o governo de Pequim garantir que a tenista está bem, todas as informações que têm sido divulgadas parecem pouco credíveis, entre as quais uma alegada mensagem em que Peng Shuai desmentia a veracidade da acusação que tinha feito.

Agora, a coisa volta a não soar muito bem.

Um jornalista de um órgão de comunicação estatal, divulgou dois vídeos de Peng Shuai, que assegura serem deste sábado.

Num deles, vê-se a tenista à mesa com o treinador e outra pessoa, sem nada que aponte para o momento em que o vídeo foi captado.

Já o segundo vídeo começa com um placar à porta de um restaurante em mostra a data deste sábado e depois de um ‘corte’ no vídeo, aparece alguém que parece ser Peng Shuai, com máscara e gorro.

Fica convencido com estes vídeos?