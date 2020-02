O Benfica foi, esta quinta-feira, eliminado da Liga dos Campeões de Voleibol depois de perder frente ao Sicoma Perugia por 3-1, no penúltimo jogo do grupo D.



Os italianos, vice-campeões italianos e semifinalistas da prova, entraram mal, mas conseguiram recuperar e acabaram por triunfar no primeiro set por 26-24. Os transalpinos voltaram a levar a melhor no segundo parcial por 25-21.



A perder por 2-0, os encarnados acabaram por ganhar o terceiro set por 25-22 graças a um remate de Zelão. O Benfica quebrou quando estava 15-13 e o Perugia aproveitou para fazer oito pontos seguidos e gerir até ao final, ganhando por 25-17.



Este resultado deixa as águias sem hipóteses de passarem como uma das melhores terceiras classificadas e estão, consequentemente, eliminadas.



FICHA DE JOGO:

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Sicoma Perugia, 1-3.

Parciais: 24-26 (35 minutos), 21-25 (27), 25-22 (32) e 25-17 (24).

Sob a arbitragem de Goran Gradinski (Sérvia) e Andrei Zenovich (Rússia) as equipas atuaram com os seguintes jogadores:

Benfica: Raphael Oliveira, André Lopes, Peter Wohlfahrtstatter, Hugo Gaspar, Nuno Pinheiro e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Marc Honoré, Theo Lopes, Flávio Soares ‘Zelão’, Tiago Violas e André Aleixo ‘Japa’.



Treinador: Marcel Matz.

Sicoma Perugia: Fábio Ricci, Sjoerd Hoogendoorn, Wilfredo León Venero, Luciano de Cecco, Oleh Plotnytski e Marko Podrascanin. Jogaram ainda: Massimo Colaci (líbero), Alessandro Piccinelli, Robert Täht e Filippo Lanza.

Treinador: Vital Heynen.

Assistência: Cerca de mil e 200 espetadores.