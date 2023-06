Dois meses após a fratura nos ossos de uma mão que pôs em causa a presença na próxima edição do Tour de França, Tadej Pogacar regressou nesta quinta-feira à competição com um desempenho arrasador.

O fenómeno esloveno sagrou-se campeão nacional de contrarrelógio pela terceira vez na carreira (depois de 2019 e 2020), tendo deixado o segundo classificado, Marko Pavlic, a 5:14 minutos de distância.

A concorrência estava longe de ser ameaçadora, mas é mesmo o tempo registado à chegada que sugere que Pogacar possa apresentar-se no Tour em grande forma: o corredor da UAE Team Emirates gastou 29:43 minutos nos 15,7 quilómetros da cronoescalada, menos 1:27 minutos do que há três anos, quando superou Primoz Roglic no mesmo percurso.

A Volta a França começa a 1 de julho e Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, vencedor da última edição, são os grandes favoritos à camisola amarela.