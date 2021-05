Depois do título europeu na Liga dos Campeões, o Sporting entrou a vencer no play-off de apuramento de campeão da Liga de futsal, ao vencer o jogo 1 dos quartos de final em Portimão, ante o Portimonense, por 8-3, este domingo.

Rocha (4m), Pauleta (7m) e Taynan (9m) adiantaram o Sporting desde cedo, conferindo uma vantagem de três golos à equipa de Nuno Dias.

A resposta dos algarvios surgiu aos 14 minutos, por Júnior, que reduziu no marcador para 1-3. Já em cima do descanso, Pany Varela, num forte remate, fez o 1-4, aos 20 minutos.

Na segunda parte, entrou em ação o segundo melhor marcador da fase regular: Cavinato bisou com golos aos 26 e 28 minutos e elevou a contagem para 1-6.

Quem bisou também depois foi Nuno Miranda, que reduziu distâncias para 3-6, com dois golos aos 33 minutos.

Depois, Pany Varela fez o 3-7 aos 34 minutos e o mesmo Pany selou as contas a oito segundos do fim, com o «hat-trick» na conta pessoal para o 3-8 final.

Este domingo, joga-se ainda o jogo 1 entre Sp. Braga/AAUM e Benfica (21h00).

No sábado, o Leões de Porto Salvo e o Fundão também ganharam vantagem, respetivamente ante Modicus e Viseu 2001, com triunfos forasteiros.