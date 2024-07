O Porto Open está a chegar. O torneio, que parte para a 26.ª edição, decorre de 27 de julho a 04 de agosto no complexo do Monte Aventino. O tenista francês Richard Gasquet, antigo sétimo classificado do ranking ATP, atualmente na 125.ª posição, é a principal figura do Porto Open.

Gasquet, vencedor de seis torneios ATP e semifinalista em Wimbledon, em 2007 e 2015 vai ter entre os principais rivais o argentino Thiago Tirante (127.º), antigo número um do mundo de juniores. O cazaque Mikail Kukushkin, 133.º, bem como o francês Quentin Halys, (220.º), estão também convocados.

Quanto aos atletas portugueses, destaque para Jaime Faria (173.º) e Henrique Rocha (187.º). O prémio total é de 125 mil dólares (cerca de 115 mil euros).

No circuito feminino, com um prémio menor (60 mil dólares, cerca de 55 mil euros), sobressai a polaca Urszula Radwanska, que já foi 29.ª WTA, a búlgara Isabella Shinikova, campeã da edição de 2023, e a japonesa Mai Hontama (109.ª WTA). Começa já no sábado e decorre até 21 de julho.