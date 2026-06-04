O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, que se prepara para criar e inscrever uma equipa sénior masculina de futsal no Campeonato Nacional da III Divisão já na próxima temporada.

A intenção, recorde-se, tinha sido partilhada pelo presidente do clube, André Villas-Boas, no final do mês passado.

A época 2026/27 marca o início da caminhada azul e branca no futsal sénior, uma vez que os dragões já competem nos escalões de formação.

A terceira divisão será, recorde-se, disputada por 50 clubes, sendo que apenas três vagas serão atribuídas a clubes que tenham integrado o top-20 nacional nas competições de futebol nas últimas cinco temporadas, onde o FC Porto se insere.

Na próxima temporada, os 50 clubes da III Divisão serão divididos por três séries de 14 equipas distribuídas de acordo com a sua localização geográfica.

O primeiro lugar de cada série sobe diretamente à II Divisão, enquanto os segundos classificados e o primeiro da série dos Açores apuram-se para um play-off a duas mãos. O vencedor da eliminatória também sobe ao segundo escalão.

Quanto ao apuramento de campeão, esse será decidido por três clubes que vão defrontar-se uma vez em campo neutro.