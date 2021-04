O selecionador nacional de andebol, Paulo Jorge Pereira, divulgou os 18 atletas convocados para os jogos com Israel e Lituânia, referentes às duas últimas jornadas de apuramento para o Euro2022.

Destaque para o regresso do guarda-redes Humberto Gomes e do lateral Gilberto Duarte, que não marcaram presença no torneio pré-olímpico. Alexis Borges estava nessa lista, mas não chegou a jogar, devido a lesão, e agora está à disposição.

O ponta Sérgio Barros e o guarda-redes Miguel Espinha são as outras novidades, sendo que este último é estreante.

Diogo Valério, Manuel Gaspar, Leonel Fernandes, André José, Diogo Silva, Tiago Rocha e Miguel Alves ficam de fora.

Portugal joga em Israel a 29 de abril, e depois, a 2 de maio, recebe a Lituânia em Matosinhos.

Os «Heróis do Mar» lideram o grupo de apuramento, com seis pontos, mas têm quatro jogos já realizados. A Islândia, que soma quatro pontos, e a Lituânia, que tem dois pontos, ainda só fizeram três jogos. Israel ocupa a última posição, com zero pontos em dois jogos.

Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para a fase final, assim como as quatro equipas com melhor registo entre aquelas que terminarem na terceira posição.

LISTA DE CONVOCADOS:

Guarda-redes: Humberto Gomes, Gustavo Capdeville e Miguel Espinha;

Pontas: Diogo Branquinho, Sérgio Barros, António Areia e Pedro Portela;

Laterais: Alexandre Cavalcanti, André Gomes, Bélone Moreira, Fábio Magalhães, Gilberto Duarte;

Centrais: Miguel Martins e Rui Silva;

Pivôs: Alexis Borges, Daymaro Salina, Luís Frade, Victor Iturriza.