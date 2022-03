Portugal está em vantagem na primeira fase do play-off de acesso ao Mundial 2023 de andebol. A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira recebeu e venceu a Suíça na tarde desta quinta-feira, por 33-26, em jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Guimarães.

A equipa das quinas inaugurou o marcador e começou a fazer algumas diferenças a partir dos sete minutos, com defesas importantes de Gustavo Capdeville e uma defesa 6x0 agressiva perante os suíços a resultarem num 7-3 favorável a Portugal ao fim de dez minutos de jogo.

Na resposta, o selecionador da Suíça, Michael Suter, pediu minuto para ajustar a equipa e apostar no 7x6 para ganhar superioridade atacante. Portugal ainda chegou ao 8-4, mas ficou depois sem marcar durante cerca de sete minutos e os helvéticos reduziram até ao 8-7.

Depois disso, Portugal reajustou e reclamou para si o comando do marcador – que, de resto, nunca fugiu – e chegou de novo aos quatro golos de diferença por duas vezes (12-8 e 14-10) até ao 15-12 com que terminou a primeira parte, encerrada com um monumento de Miguel Martins, numa aérea combinada com António Areia num dos momentos mais bonitos do encontro.

No primeiro quarto de hora da segunda parte, Portugal teve hipótese de cavar a maior diferença do encontro, mas a vantagem alternou sempre entre dois a quatro golos, evidenciando um equilíbrio de forças, ainda que com a formação lusa sempre com sentido de responsabilidade em vantagem.

Foi assim até que, ao minuto 46, Portugal estabeleceu, com um golo de Iturriza, a maior diferença até então, de cinco golos, com o 23-18. A partir daí, a equipa de Paulo Jorge Pereira cresceu ainda mais e fugiu no marcador, com vantagens entre cinco a sete golos. A Suíça ainda conseguiu aproximar-se, ao reagir ao 27-20 com três golos de rajada para o 27-23, mas a fase final foi de maior controlo e domínio da equipa portuguesa, que ainda chegou a ter oito golos de vantagem e vai para a segunda mão com sete tentos a seu favor.

Victor Iturriza, com oito golos, foi o melhor marcador de Portugal e de todo o encontro.

Os comandados de Paulo Jorge Pereira deslocam-se agora a Winterthur, para jogar a segunda mão, no domingo, pelas 13h30.

Se ultrapassar a Suíça, Portugal terá como adversário os Países Baixos, na segunda e decisiva fase do play-off, a jogar também a duas mãos, a 13/14 abril e 16/17 abril.

Nesta altura, Dinamarca (campeã do mundo), França, Espanha e Noruega (via Euro 2022), Polónia e Suécia (co-anfitriões do Mundial 2023) já têm bilhete entre as vagas europeias.