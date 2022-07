A seleção sub-20 de andebol de Portugal venceu esta sexta-feira a Noruega por 35-26 na segunda jornada do grupo A do Europeu, em Vila Nova de Gaia, garantindo o apuramento para a fase seguinte da prova, o «Main Round».

Portugal foi para o intervalo a ganhar por 16-13 e conseguiu um parcial favorável de 19-13 na segunda parte para somar o segundo triunfo em dois jogos na prova.

Francisco Costa, com dez golos, foi o melhor marcador do encontro. Destaque ainda para o guarda-redes Diogo Rêma, decisivo em alguns períodos com defesas que impediram uma aproximação dos nórdicos no marcador: no total, fez 16.

Na quinta-feira, Portugal tinha batido a Polónia por 41-31, no duelo inaugural para os comandados de Carlos Martingo.

Também esta sexta-feira, a Espanha venceu a Polónia por 41-32 e assegurou a qualificação para o «Main Round».

Espanha e Portugal somam quatro pontos cada, para nenhum da Polónia e da Noruega. No domingo, espanhóis e portugueses jogam, pelas 19h30, a liderança do grupo A. Antes, pelas 17 horas, há um Noruega-Polónia.