Portugal perdeu esta segunda-feira na Eslovénia, por 83-82, em jogo da 4.ª jornada do grupo A de apuramento para o Europeu de basquetebol, adiando as contas da qualificação para fevereiro de 2025.

Três dias depois de uma inédita vitória ante os eslovenos, a seleção treinada por Mário Gomes deixou escapar a vantagem a 14 segundos do fim e, com 83-82 e na última tentativa para a vitória, Travante Williams não concretizou um lançamento triplo, com os eslovenos a ganharem a bola no ressalto, para festejarem depois o triunfo.

Os eslovenos ganharam vantagem desde início e estiveram praticamente sempre em vantagem até ao intervalo. O primeiro período terminou com 24-17, mas já no segundo e perto do intervalo, Portugal conseguiu um parcial favorável de 8-0 e virou de 44-41 para o 44-49 registado a meio do jogo.

No terceiro período, a seleção lusa chegou a ter oito pontos de vantagem (49-57), ainda viu os eslovenos chegar ao empate a 61 pontos, mas voltou para a frente do marcador, terminando o período a vencer por 66-68.

No quarto e decisivo período, Portugal esteve quase sempre em vantagem e a vitória parecia quase uma certeza quando, a poucos minutos do fim, havia nova vantagem de oito pontos (69-77). Porém, a um minuto e 28 segundos do fim, os eslovenos chegaram ao 81-81 e acabariam por vencer por 83-82, graças a dois lançamentos livres concretizados antes do ataque falhado por Travante e já depois de, com 81-82 a favor de Portugal, Vladyslav Voytso ter desperdiçado um lançamento de dois pontos.

Na classificação do grupo A, a Eslovénia lidera com sete pontos, seguida de Portugal com seis, de Israel com cinco e a Ucrânia com três. Apuram-se os três primeiros classificados. A esta hora, no entanto, decorre ainda o Israel-Ucrânia, que mudará estas contas ainda esta segunda-feira.

Portugal tenta o apuramento para o Europeu pela quarta vez na história, depois de 1951, 2007 e 2011.

Nas duas últimas jornadas, há Israel-Portugal e Ucrânia-Eslovénia (20 fevereiro) e Eslovénia-Israel e Portugal-Ucrânia (23 fevereiro).