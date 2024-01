Portugal empatou esta terça-feira (33-33) com os Países Baixos, que entraram em campo já eliminados e somando derrotas em todas as partidas, o que impediu o apuramento imediato para o torneio pré-olímpico.

Foi provavelmente a tarde menos inspirada de Portugal neste Europeu 2024, tornando-se óbvio o nervosismo dos jogadores nacionais, que cometeram demasiados erros, sobretudo no plano ofensivo.

Valeu, aliás, a tarde absolutamente fantástica de Diogo Rêma, que defendeu enormidades na baliza e acabou por ser eleito o melhor em campo. O guarda-redes do FC Porto foi um herói a segurar o sonho nacional.

Portugal entrou, de resto, a ganhar, fazendo o primeiro golo da partida, através de Luís Frade, mas só voltou a estar na liderança do resultado aos 51 minutos: foram, portanto, praticanente 50 minutos com os Países Baixos na frente, eles que chegaram a estar mais do que uma vez a vencer por três golos.

Ao intervalo, a Seleção Nacional perdia por 17-15, no final de uma primeira parte em que Rêma somou 13 (!) defesas e em que António Areia, na marcação de um livre de sete metros, acertou na cabeça do guarda-redes neerlandês e ficou perto da expulsão.

Os árbitros foram ver as imagens, consideraram que não houve alteração na direção da bola e decidiram não expulsar o português, que haveria de ser um dos melhores marcadores de Portugal.

Na segunda parte, a Seleção Nacional voltou a entrar mal, permitiu que o adversário voltasse a estar com três golos de vantagem, mas aos poucos foi reduzindo. Luís Frade foi nessa altura preponderante, ao fazer golo em três jogadas seguidas.

Pedro Portela, aos 51 minutos, colocou finalmente Portugal na frente e, aos 56 minutos, após uma defesa de Capdeville, Portugal sai para o ataque, a poder ficar com três golos de vantagem, mas Martim Costa perdeu a bola num drible, os Países Baixos marcaram na resposta e, o que podia tornar-se numa diferença de três golos, ficou numa vantagem de um golo.

Até ao fim, num jogo cheio de emoção, Portugal ainda volta a estar a ganhar por dois golos, mas no último minuto sofre o empate. Com poucos segundos para o fim, Martim Costa tentou entrar na área, sofreu falta de nove metros, mas apenas isso, e o jogo acabou logo a seguir com a tal igualdade a 33 golos.

Com este resultado, Portugal fica dependente do Eslovénia-Dinamarca para ir disputar o quinto lugar e se apurar para o torneio pré-olímpico: é preciso que a Dinamarca, que já está apurada, vença ou empate, de forma a deixar a Seleção Nacional no terceiro lugar da Main Round II, à frente da Eslovénia.