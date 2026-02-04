Europeu de futsal: Portugal passa à final embalado pelos irmãos Paçó
Seleção portuguesa bateu a congénere francesa por 4-1
Seleção portuguesa bateu a congénere francesa por 4-1
O bicampeão europeu vai defender as insígnias até ao fim! Portugal venceu a França na meia-final do Europeu de futsal, por 4-1, nesta quarta-feira. Só resta a Espanha na final, num duelo de gigantes da modalidade.
Os irmãos Paçó foram preponderantes para o triunfo. Bernardo fez várias defesas importantes na defesa, enquanto o irmão gémeo participou nos primeiros três golos portugueses, marcando e assistindo.
Frente a uma França que começa a mostrar créditos mais reforçados na modalidade, até foram os gauleses que chegaram primeiro ao golo. Touré abanou as redes aos cinco minutos, após algum facilitismo de Bernardo Paçó na defesa. A partir daí, o guardião esteve excelente.
Portugal deu resposta nas bolas paradas. Nos cantos, aos 17 e 18 minutos, Diogo Santos e Tomás Paçó marcaram em jogadas muito parecidas. O fixo assistiu o colega sportinguista no 1-1 e marcou ele próprio o 2-1.
Já na segunda parte, com um belo movimento coletivo, Paçó assistiu com nota artística Erick Mendonça aos 28 minutos.
Na primeira jogada de cinco para quatro promovida pelos franceses, Portugal fez o 4-1 final de forma insólita - o guarda-redes Bernardo Paçó atirou de primeira ao poste da baliza contrária, com a bola a bater no defesa Gueddoura e a entrar.
Portugal venceu as edições de 2018 e 2022, além do Mundial em 2021, sempre orientado por Jorge Braz. Os lusos tentam bater os espanhóis, que têm o recorde de títulos - sete.
Os 4️⃣ golos que colocam Portugal na final do UEFA Euro Futsal 😍— sport tv (@sporttvportugal) February 4, 2026
Vamos, Portugal 🇵🇹#sporttvportugal #FUTSALnaSPORTTV #UEFAFutsalEuro2026 #Portugal pic.twitter.com/jsL5TOlBg3
[Notícia atualizada às 21h25]