Portugal mostrou (parcialmente) nesta quinta-feira o porquê de ser um dos candidatos a vencer o Mundial de futebol de praia, disputado neste mês de maio nas Ilhas Seicheles, no Oceano Índico. A formação lusa bateu o Paraguai por 11-9. Chegou a estar a vencer por 10-3, mas permitiu uma recuperação no final do jogo.

No dia inaugural deste Mundial, Portugal alinhou de início com Pedro Mano, Rui Coimbra, André Lourenço, Bê Martins e Léo Martins. Rúben Regufe, Bernardo Lopes, Rodrigo Pinhal, Rúben Brilhante, Miguel Pintado e Tim começaram no banco, com Jordan Santos castigado.

A primeira de três partes terminou com um 4-2 favorável a Portugal. O primeiro golo do jogo foi talvez o mais espetacular - o experiente Rui Coimbra marcou de pontapé de bicicleta. A segunda parte terminou com um 7-3 e, finalmente, 11-9 no terceiro período, com algum adormecimento da seleção portuguesa.

Miguel Pintado e Be Martins marcam ambos três golos, André Lourenço bisou, Rui Coimbra, Leo Martins e Ruben Brilhante também anotaram o seu nome no marcador. Thiago Barrios destacou-se do lado paraguaio com três golos.

No outro encontro do Grupo B, o Irão bateu o coletivo da Mauritânia, por 5-4. Portugal procura ser campeão mundial outra vez, um feito conseguido em 2015 e 2019.