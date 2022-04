A seleção de futebol de praia de Portugal venceu esta quinta-feira a Espanha, em Málaga, por 7-3, no segundo de dois jogos de preparação para a primeira etapa da Liga Europeia, a disputar em maio.

A equipa portuguesa, comandada por Mário Narciso, vencia por 3-0 ao final do primeiro período, 5-0 ao final do segundo e, no terceiro, mais equilibrado no marcador (dois golos para Portugal e os três da Espanha), ditou o 7-3 final.

Jordan, Bernardo Lopes e Belchior bisaram na partida e Rodrigo Pinhal também marcou para Portugal. Antonio Mayor, Serrano e Dona marcaram para os espanhóis.

Na quarta-feira, a seleção lusa já tinha ganho, mas pela margem mínima, por 4-3.

A seleção nacional tem chegada prevista a Lisboa na manhã de sexta-feira.