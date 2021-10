O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou, através da página da Presidência, a seleção nacional de futsal pelo título mundial alcançado este domingo, num «feito desportivo extraordinário» que «orgulha todos os portugueses», recebendo a equipa no Palácio de Belém na segunda-feira.

Já o primeiro-ministro, António Costa, fala em «mais um grande feito para o desporto nacional». Numa mensagem publicada no Twitter, António Costa deu os parabéns à seleção portuguesa de futsal por se ter sagrado «campeã do mundo da modalidade, num jogo de muitas emoções». «Felicito a equipa técnica liderada por Jorge Braz, os jogadores e a FPF por mais um grande feito para o desporto nacional», refere a mesma nota.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, classificou a conquista do título de «inolvidável aventura» e saudou os «heróis de Kaunas», alargando a distinção aos que antes «trabalharam para a afirmação» da modalidade.

«Não há palavras para descrever a alegria pela conquista do primeiro título de campeão do mundo numa modalidade de pavilhão. Os heróis de Kaunas não são apenas os que estiveram em campo e aqueles que a seu lado os dirigiram e acompanharam durante esta inolvidável aventura, são também todos aqueles que trabalharam ao longo de muitos anos para a afirmação do futsal a nível internacional», refere a mensagem enviada por Fernando Gomes.

Através da rede social Twitter, o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, felicitou a seleção, sublinhando que «Portugal é a melhor equipa do mundo».

As câmaras de Valpaços e de Chaves felicitaram também o selecionador português de futsal, Jorge Braz, que tem raízes naquelas localidades, pela conquista.

Em comunicado divulgado na rede social Facebook, a autarquia de Valpaços, no distrito de Vila Real, felicitou Portugal pela conquista do mundial de futsal e destacou «o valpacense Jorge Braz». O selecionador nacional, de 49 anos, que nasceu no Canadá, tem raízes na localidade de Sonim, no concelho de Valpaços.

A Câmara de Chaves, localidade onde o selecionador de futsal tem também raízes, assinalou a conquista inédita através da sua página no Facebook, felicitando ainda os flavienses Pedro Palas e Emídio Rodrigues, que também integram a equipa técnica nacional.