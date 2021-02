O ala Miguel Ângelo (Sp. Braga/AAUM) e o pivô Zicky (Sporting) são as duas novidades nos convocados de Portugal para os dois jogos ante a República Checa, de apuramento para o Campeonato da Europa de 2022, divulgou esta terça-feira a Federação (FPF).

Em relação aos jogos com a Polónia, da lista de 14 convocados saem Pauleta e Cardinal, ambos do Sporting. O pivô dos leões é ausência após ter sofrido uma grave lesão ao serviço dos verde e brancos. Os outros 12 nomes transitam da primeira convocatória.

No caso de Zicky, pode ser mesmo a primeira internacionalização pela seleção principal, após 23 jogos pelas seleções jovens, dos sub-17 aos sub-21.

Portugal defronta a República Checa a 5 de março (sexta-feira), pelas 19 horas, no Pavilhão do Leões de Porto Salvo. A 10 de março, às 15 horas (14 horas em Praga), a seleção comandada por Jorge Braz reencontra os checos, na UNYP Arena, pavilhão do Sparta de Praga.

A concentração da seleção é no próximo domingo à noite, 28 de fevereiro, dia que vai dar início à preparação para a dupla jornada.

Os convocados

Guarda-redes: Edu Sousa (Vina Albali Valdepeñas), Vítor Hugo (SC Braga/AAUM);

Fixos: André Coelho (Barcelona) e João Matos (Sporting);

Alas: Bruno Coelho (ACCS Futsal), Miguel Ângelo (SC Braga/AAUM), Pany (Sporting), Pedro Cary (Leões Porto Salvo), Ricardinho (ACCS Futsal) e Tiago Brito (Benfica);

Universais: Afonso (Benfica), Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Benfica);

Pivô: Zicky (Sporting).

As contas do grupo e do apuramento

Nos dois primeiros jogos, Portugal somou um empate (2-2 em Mafra) e uma vitória (3-0 em Lodz) ante a Polónia. Em abril, joga com a Noruega os dois jogos finais, dias 9 e 14.

Nesta altura, Portugal está no segundo lugar do grupo 8, com quatro pontos, a dois da República Checa, líder com seis. A Polónia tem um ponto e a Noruega zero. Os checos viram atribuída vitória de 5-0 ante os noruegueses nos dois primeiros jogos, depois de os nórdicos não terem conseguido viajar para solo checo para disputar as partidas.

Apuram-se os oito vencedores de grupo e os seis melhores segundos classificados. Os dois piores segundos classificados jogam um play-off, e 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a vaga em falta.

O Europeu joga-se nos Países Baixos, de 19 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022.