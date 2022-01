Portugal e Jorge Braz estão entre os dez finalistas para melhor seleção masculina de futsal do mundo e melhor selecionador do mundo em 2021, anunciou este domingo a FutsalPlanet, que premeia anualmente os melhores da modalidade.

Portugal sagrou-se, em 2021, com Jorge Braz ao comando, campeão do mundo de futsal pela primeira vez, tendo batido a Argentina na final, por 2-1, na prova disputada na Lituânia.

Há ainda mais quatro possibilidades de prémio de melhor do mundo para portugueses, de acordo com as nomeações já reveladas este fim-de-semana.

Pedro Henriques, que recentemente saiu do comando técnico do Benfica, está entre os dez nomeados para melhor treinador de clubes no feminino. O Benfica está também nomeado para melhor clube do mundo no feminino. A guarda-redes Ana Catarina, que joga pelo emblema encarnado, está nas nomeadas para melhor guarda-redes do mundo no feminino. Estas nomeações já tinham sido conhecidas no sábado e, ao início da tarde deste domingo, Portugal ficou a saber que também é candidato a melhor seleção feminina do mundo.

Na lista final de dez candidatos para melhor guarda-redes do mundo, figura ainda, não um português, mas um nome que joga em Portugal: o brasileiro Guitta, do Sporting. E, nesta lista, salienta-se ainda… uma ausência. Bebé, guarda-redes campeão do mundo por Portugal, não surge nos dez finalistas da FutsalPlanet.

Nas oito categorias já anunciadas até ao início da tarde deste domingo, só não há nomes portugueses ou nomes que jogam em clubes portugueses nos dez árbitros para melhor do mundo.

OS FINALISTAS JÁ ANUNCIADOS

Melhor seleção masculina do mundo: Argentina, Bósnia, Cazaquistão, Eslováquia, Irão, Japão, Marrocos, Portugal, Uzbequistão, Venezuela.

Melhor selecionador do mundo: Jorge Braz (Portugal), Bakhodir Akhmedov (Uzbequistão), Marián Berky (Eslováquia), Bruno Formoso (Japão), Hicham Duig (Marrocos), Freddy Barrera (Venezuela), Paulo Silva ‘Kaká’ (Cazaquistão), Ivo Krezo (Bósnia), Matías Lucuix (Argentina), Seyed Nazemasharieh (Irão).

Melhor seleção feminina do mundo: Argentina, Espanha, Finlândia, Hungria, Itália, Polónia, Portugal, Rússia, Suécia, Ucrânia.

Melhor treinador de clubes no feminino: Pedro Henriques (Benfica, Portugal), Narges Alvani (Palayesh Naft Abadan, Irão), Alexander Cherkasov (Normanochka, Rússia), Cristiane de Souza (Futsal Taboão da Serra, Brasil), Anderson ‘Esquerda’ (Leoas da Serra, Brasil), Gonzalo Santangelo (Futsal Pescara, Itália), Julio Delgado (CD Burela, Espanha), Márcio Coelho (Stein Cascavel, Brasil), Massimiliano Neri (Città di Falconara, Itália), Vasyl Sukhomlinov (Tesla, Ucrânia).

Melhor clube do mundo no feminino: Benfica (Portugal), CD Burela (Espanha), Città di Falconara (Itália), Leoas da Serra (Brasil), Normanochka (Rússia), Palayesh Naft Abadan (Irão), Futsal Pescara (Itália), San Lorenzo (Argentina), Taboão da Serra (Brasil), Tesla (Ucrânia).

Melhor guarda-redes do mundo no masculino: Guitta (Sporting, Portugal), André ‘Deko’ (Cascavel Futsal, Brasil), Fede (Levante, Espanha), Didac Plana (Barcelona, Espanha), Higuita (Kairat, Cazaquistão), Nicolás Sarmiento (Bétis, Espanha), Dmitri Putilov (Sinara, Rússia), Alireza Samimi (Varzaghan, Irão), Van Y (Thai Son Nam, Vietname), William (JEC/Krona, Brasil).

Melhor guarda-redes do mundo no feminino: Ana Catarina (Benfica, Portugal), Ana Carolina (Futsal Pescara, Itália), Bianca (Città di Capena, Itália/Cascavel Futsal, Brasil), Dibiase (Città di Falconara, Itália), Jozi (CD Burela, Espanha), Missi (Barateiro, Brasil), Sagaidachna (Tesla, Ucrânia), Silvia (Poio Pescamar e Marín Futsal, Espanha), Maria Surnina (Normanochka, Rússia), Tavasoli Sis (Saipa, Irão).

Melhor árbitro/a: Nurdin Bukuev (Quirguistão), Cordero Gallardo (Espanha), Hassan Ahmed Youssef (Egito), Martínez Flores (Espanha), Nazemi Deylami (Irão), Valeria Palma (Chile), Chiara Perona (Itália), Maria Estefania Pinto (Argentina), Antony Riley (Nova Zelândia), Irina Velikanova (Rússia).