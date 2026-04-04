Portugal venceu a Espanha (5-4) na terceira e última jornada da fase de grupos da Taça das Nações de Hóquei em Patins.

Pela formação lusa, a dupla do FC Porto - Hélder Nunes (35m e 35m) e Gonçalo Alves (36m e 50m) – bisou no encontro. Carlos Ramos (13m), do OC Barcelos, marcou o outro golo de Portugal.

Pela seleção espanhola, Pol Manrubia (17m), Nil Roca (20m), Martí Casas (49m) e Guillem Jansà (50m) marcaram os golos.

Com este triunfo (5-4), Portugal termina a fase de grupos só com vitórias. Mede, agora, forças com a Argentina, que terminou em segundo do grupo A, nas «meias» da competição.