Portugal recebe na tarde desta quinta-feira a Suíça, a partir das 19 horas, em Guimarães, no Pavilhão Multiusos, em jogo da primeira mão da primeira de duas rondas do play-off de acesso ao Mundial 2023 de andebol.

Os comandados de Paulo Jorge Pereira, que contam com quatro regressos de peso na convocatória, jogam a primeira parte da eliminatória no Minho, antes da deslocação a Winterthur, para jogar a segunda mão no domingo, pelas 13h30.

Das 18 seleções presentes no play-off, apuram-se as nove seleções vencedoras, que seguirão para a segunda parte da segunda fase de qualificação, agendada para abril.

Se ultrapassar a Suíça, Portugal terá como adversário os Países Baixos, numa segunda fase a jogar também a duas mãos, a 13/14 abril e 16/17 abril.

Nesta altura, Dinamarca (campeã do mundo), França, Espanha e Noruega (via Euro 2022), Polónia e Suécia (co-anfitriões do Mundial 2023) já têm bilhete entre as vagas europeias.

SIGA O PORTUGAL-SUÍÇA, AO MINUTO, no Maisfutebol.