Portugal ascendeu à liderança do ranking mundial de futebol de praia, de acordo com a atualização mais recente da Beach Soccer Worldwide, feita na sexta-feira.

Portugal lidera com 2866 pontos, sendo que o anterior líder, o Brasil, desceu a terceiro, com 2453 pontos. Em segundo está a Rússia, com 2812 pontos.

No ranking feminino, que tem 23 seleções, Portugal é nono, com 356 pontos. Não alterou posição.

No ranking de clubes, o Sp. Braga segue líder no masculino, com 2803 pontos, para 1662 do segundo, o BSC Kristall.