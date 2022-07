A seleção portuguesa de futebol de praia reverteu duas desvantagens perante a Suíça e venceu na terceira ronda do Grupo A da Liga Europeia, por 6-4, na Nazaré, apurando-se para a final four.

Hodel, que marcou três dos quatro tentos helvéticos, abriu o marcador a favor da Suíça, mas Léo Martins, também com três tentos, foi mantendo a seleção nacional na discussão pelo resultado final.

Bê Martins, com um ‘hat-trick’ nos derradeiros três minutos da partida selou o triunfo luso.

Portugal somou nove pontos, mais quatro do que a Polónia e mais seis do que a Suíça, respetivamente segunda e terceira classificadas do grupo, seguindo para a segunda etapa da competição, marcada para 8 e 9 de setembro em Alghero, Itália.

Porém, a seleção portuguesa já ficou apurada para a final four, também em Alghero, em 10 e 11 de setembro, ficando por definir se passa na primeira ou na segunda posição do Grupo A.