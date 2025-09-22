Portugal perdeu ante a Bulgária por 3-0 esta segunda-feira, nos oitavos de final do Mundial de voleibol, resultado que deixa a equipa nacional fora da competição.

Nas Filipinas, os parciais de 25-19, 25-23 e 25-12 ditaram a derrota de Portugal, que esteve perto de conseguir vencer o segundo set e acabou por, depois de confirmada a desvantagem de 2-0, ter um dos piores momentos neste Mundial no terceiro parcial.

A seleção treinada por João José conseguiu dividir bem a fase inicial do primeiro set e chegou a estar em vantagem por 3-2 e depois empatado 5-5. Porém, depois disso, a Bulgária ganhou vantagem definitiva e fechou o set com uma diferença de seis pontos.

No segundo parcial, os búlgaros cavaram logo uma diferença de 3-0 a abrir, mas Portugal conseguiu responder e esteve sempre perto de vencer o set, chegando a ter vantagem tangencial de 14-13. Na parte final, a seleção lusa ainda esteve perto do empate a 24 pontos, mas a Bulgária conseguiu mesmo fechar com o 25-23, tendo o 25.º ponto apenas sido confirmado após recurso à vídeo-arbitragem.

O arranque do terceiro set foi semelhante ao primeiro, com equilíbrio – e Portugal até em vantagem por 3-2 – mas a Bulgária impôs-se novamente e os comandados de João José foram progressivamente saindo da disputa do parcial, que terminou com desequilíbrio nos números: 25-12.

A Bulgária fica à espera do desfecho do encontro entre EUA e Eslovénia, marcado para as 13 horas, para saber quem defronta nos quartos de final.