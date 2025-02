A seleção portuguesa de râguebi pode garantir no domingo a qualificação para o Campeonato do Mundo, a realizar na Austrália em 2027, caso vença a Alemanha no Estádio do Restelo.

As contas para o apuramento são simples: se os «lobos» vencerem a equipa alemã com ponto de bónus ofensivo, ou seja, por três ou mais ensaios de diferença, somam 10 pontos no Grupo B do Rugby Europe Championship 2025 (REC25) e dificilmente deixaram escapar o apuramento.

Mas atenção! Mesmo sem o bónus, a seleção nacional pode festejar no domingo, desde que a Bélgica, 28.º classificada no ranking mundial, não vença a Roménia, 20.º, com ponto de bónus, no sábado. Caso contrário, as duas seleções ficam igualadas no segundo lugar, com cinco pontos.

O único cenário que pode adiar a festa portuguesa é uma combinação de derrota portuguesa e vitória belga na última jornada, com o bónus ofensivo a pender para a Roménia e para a Bélgica, o que levaria a um empate triplo no Grupo B.

Nesse caso avança diretamente para a próxima fase quem tiver a melhor diferença de pontos marcados e sofridos, o maior número de ensaios marcados e o maior número de pontos marcados, no conjunto de todos os jogos do grupo, sendo estes os critérios de desempate. Neste momento, quando está disputada apenas uma jornada, a Roménia lidera o primeiro critério (+38), seguida por Portugal (+20) e Bélgica (-20).

A seleção portuguesa procura a terceira participação em Mundiais e a segunda consecutiva, depois da campanha histórica em 2023, onde conquistou a primeira vitória de sempre na competição, frente às Fiji (24-23).

O embate decisivo diante da Alemanha está marcado para este domingo, às 17h15, no Estádio do Restelo.