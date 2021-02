O FC Porto venceu esta terça-feira o Póvoa AC, na Póvoa de Varzim, por 36-16, em jogo antecipado da 19.ª jornada do campeonato nacional da 1.ª Divisão.

A equipa comandada por Magnus Andersson teve em Djibril M’Bengue e Ivan Sliskovic os melhores marcadores da equipa e do jogo, ambos com cinco golos cada.

Com este resultado, os azuis e brancos seguem só com vitórias e com a liderança isolada, com mais oito pontos e mais dois jogos que o Sporting. O Póvoa é sétimo, com 35 pontos.

Esta quarta-feira, às 20 horas, o campeonato prossegue com o jogo Benfica-Belenenses, relativo à 15.ª jornada.