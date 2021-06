O francês Johann Zarco, segundo classificado do Mundial de Moto GP, prolongou o seu contrato com a Pramac até 2022, anunciou a equipa satélite da Ducati, que vai também manter o espanhol Jorge Martin na próxima época.

Duas vezes campeão do mundo de Moto2, em 2015 e 2016, Zarco chegou à categoria principal em 2017 e está a ter, este ano, o melhor início de temporada da sua carreira, com três segundos lugares.

À entrada do Grande Prémio da Catalunha, sétima prova do Mundial, que se disputa este fim de semana, Zarco está a 24 pontos do seu compatriota Fabio Quartararo (Yamaha), líder do Mundial.