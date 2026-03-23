O Presidente da República, António José Seguro, condecorou Agate de Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader – os três atletas portugueses medalhados no Campeonato do Mundo de pista coberta.

No Palácio de Belém, em Lisboa, Seguro recebeu a comitiva portuguesa que participou nos Mundiais de atletismo, que decorreram em Torun, na Polónia. Os três atletas receberam a Grau do Oficial da Ordem do Mérito.

«Fizeram história para o país. O que me impressionou mais não foi só o que fizeram em pista, é de onde vieram e o que sacrificaram. Ninguém chega ao topo do mundo por acidente, mas sim quem junta talento, trabalho, coragem e determinação», referiu o Presidente da República.

Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), esteve também presente na cerimónia. Castro demonstrou-se honrado pelo convite, afirmando que a presença no Palácio de Belém foi mesmo a «quarta medalha», mas lançou um apelo ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, também presente.

«Na pista coberta, Portugal não tem uma única arena. Braga e Pombal são os únicos locais onde temos pistas para fazer os nossos campeonatos. Senhor primeiro-ministro, olhe para nós. Estes jovens, daqui a alguns anos, terão de ser substituídos e nós temos de cativar os nossos jovens e temos de ter condições para os cativar, para que, no futuro, sejam eles os medalhados», concluiu Domingos Castro.