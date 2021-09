Primoz Roglic fechou com chave de ouro a edição de 2021 da Volta a Espanha bicicleta.

Além de ter vencido a prova pela terceira vez na carreira (e terceira consecutiva), o ciclista esloveno fê-la com a conquista do contrarrelógio na 21.ª e última etapa.

O corredor da Jumbo-Visma concluiu os 33,8 quilómetros na ligação entre Padrão e Santiago de Compostela em 44:02 minutos, menos 14 segundos do que o dinamarquês Magnus Cort, da EF Education-Nippo. Entre os portugueses, Nelson Oliveira (Movistar) foi 24.º a mais de 3 minutos e Rui Oliveira (UAE-Team Emirates) 68.º a quase 5 minutos.

Roglic, de 31 anos terminou a Volta a Espanha com quatro vitória em etapas e com 4:42 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Enric Mas (Movistar), que perdeu 2 minutos no crono. O último lugar do pódio ficou com o australiano Jack Haig, a 7:40 minutos. Nelson Oliveira concluiu a prestação em 72.º, dois lugares à frente de Rui Oliveira.

Primoz Roglic está agora a apenas um triunfo de igualar o recorde de vitórias de Roberto Heras na Vuelta.

Todos os vencedores da Vuelta:

2021 Primoz Roglic, Slo

2020 Primoz Roglic, Slo

2019 Primoz Roglic, Slo

2018 Simon Yates, GB

2017 Chris Froome, GB

2016 Nairo Quintana, Col

2015 Fabio Aru, Ita

2014 Alberto Contador, Esp

2013 Chris Horner, EUA

2012 Alberto Contador, Esp

2011 Juan José Cobo Acebo, Esp

2010 Vincenzo Nibali, Ita

2009 Alejandro Valverde, Esp

2008 Alberto Contador, Esp

2007 Denis Menchov, Rus

2006 Alexandre Vinokourov, Caz

2005 Roberto Heras, Esp

2004 Roberto Heras, Esp

2003 Roberto Heras, Esp

2002 Aitor González, Esp

2001 Ángel Casero, Esp

2000 Roberto Heras, Esp

1999 Jan Ullrich, Ale

1998 Abraham Olano, Esp

1997 Alex Zulle, Sui

1996 Alex Zulle, Sui

1995 Laurent Jalabert, Fra

1994 Tony Rominger, Sui

1993 Tony Rominger, Sui

1992 Tony Rominger, Sui

1991 Melcior Mauri, Esp

1990 Marco Giovannetti, Ita

1989 Pedro Delgado, Esp

1988 Sean Kelly, Irl

1987 Luis Herrera, Col

1986 Alvaro Pino, Esp

1985 Pedro Delgado, Esp

1984 Eric Caritoux, Fra

1983 Bernard Hinault, Fra

1982 Marino Lejarreta, Esp *

1981 Giovanni Battaglin, Ita

1980 Faustino Rupérez, Esp

1979 Joop Zoetemelk, Hol

1978 Bernard Hinault, Fra

1977 Freddy Maertens, Bel

1976 José Pesarrodona, Esp

1975 Agustín Tamames, Esp

1974 José Manuel Fuente, Esp

1973 Eddy Merckx, Bel

1972 José Manuel Fuente, Esp

1971 Ferdinand Bracke, Bel

1970 Luis Ocaña, Esp

1969 Roger Pingeon, Fra

1968 Felice Gimondi, Ita

1967 Jan Janssen, Hol

1966 Francisco Gabica, Esp

1965 Rolf Wolfshohl, Ale

1964 Raymond Poulidor, Fra

1963 Jacques Anquetil, Fra

1962 Rudi Altig, Ale

1961 Angelino Soler, Esp

1960 Franz de Mulder, Bel

1959 Aantonio Suãrez, Esp

1958 Jean Stanblinski, Fra

1957 Jesus Loroño, Esp

1956 Angelo Conterno, Ita

1955 Jean Dotto, Fra

1950 Emilio Rodriguez, Esp

1948 Bernanrdo Ruiz, Esp

1947 Edouard van Dijck, Bel

1946 Dalmacio Langarica, Esp

1945 Delio Rodriguez, Esp

1942 Julián Berrendero, Esp

1941 Julián Berrendero, Esp

1936 Gustave Deloor, Bel

1935 Gustave Deloor, Bel

* Declarado vencedor depois de Angel Arroyo ter sido desclassificado por doping.