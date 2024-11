Em finais de 2022, a seleção argentina de futebol levou todo um país à loucura - venceram o Mundial pela primeira vez desde 1986, altura em que ainda eram liderados por Diego Maradona. Arrecadaram o troféu no Qatar, no primeiro Mundial disputado no Médio Oriente.

Agora, em finais de 2024, o penúltimo Grande Prémio do Mundial de Fórmula 1, será realizado no mesmo país, de boa memória para a nação argentina. Mais precisamente no Circuito Internacional de Lusail, neste fim-de-semana.

É por isso que Franco Colapinto, o único piloto argentino em competição, vai usar um capacete comemorativo dessa terceira conquista em mundiais de futebol, apesar de a sua situação pessoal não ser a mais positiva - o piloto da Williams encontra-se em 19.º lugar, em cinco pontos.

A própria Fórmula 1 não deixou passar despercebida essa ligação entre os dois desportos e a cidade de Lusail, onde também se disputou a final do Mundial de futebol.

